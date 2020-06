Kas pärast trenni võib endale ühe napsu lubada? 

Ilmneb, et väike õlu või klaas veini treeningtulemusi ei nulli. Kui soovid aga tugevamaks saada, peaksid küll vähemalt pärast treeningut alkoholist loobuma, soovitab portaal My Fitness Pal. Seda põhjusel, et alkohol pärsib lihaste kasvamist soodustavaid protsesse.