Viis nõksu, kuidas saada lahti nutiseadmete kasutamisest enne uinumist 

· Võite esialgu ennast lihtsalt jälgida, palju te nutiseadmes olete, kasutades erinevaid äppe (nt ,,Moment"). Võite endalegi üllatusena märgata, et asi on ikka tõesti tõsine.

· Paljud kasutavad nutiseadet äratuskellana ja see on ka esimene argument, miks nad seadmest õhtuti lahti ei saa! Üks variant on kasutada vana head ,,vanaema kella", paljud on muidugi selle vastu - aga nagu teada, ei tohiks öösel üldse kella vaadata! Teine võimalus on panna oma nutiseade mõni meeter voodist kaugemale - ekraani te ei näe, aga kella te kuulete kenasti.