TOIMI TARGALT: mida süüa enne jooksma minekut? 

Portaal Hello Healthy tuletab algatuseks meelde, et olgu söögiga, kuidas on - päris kindlasti ei tohi unustada vee joomist. Söök võiks olla aga süsivesikute rohke. Näiteks puuviljad, valgu- ja rasvarikkad toidud on omal kohal. Kuid seejuures tasub silmas pidada, et süsivesikud oleksid kergesti seedutavad. Kiudaineterikkad, vürtsikad ja liigse rasvasisaldusega toidud tekitavda liiga raske olemise.