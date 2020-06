Tartu maratoni kuubiku sarja üritustel saab edaspidi osaleda nii kohapeal kui ka virtuaalselt 

„Kuna kevadine koroonakriis ei võimaldanud üritusi tavapärasel kujul korraldada, pidime leidma teistsuguse lahenduse. Täna saame öelda, et kriis aitas meil viia ellu plaani, mida olime oma meeskonnas juba mõnda aega kaalunud - pakkuda tänapäeva maailmas väga levinud virtuaalformaati ka meie osalejatele,“ ütleb Klubi Tartu Maratoni ürituste peakorraldaja Indrek Kelk. „Äsja lõppenud virtuaaljooksu ja -sõidu tagasiside põhjal näeme, et kaugosalusega üritus pakub rõõmu nendele, kes maratoni põhipäeval mingil põhjusel starti tulla ei saa. Olgu põhjuseks siis kas asjaolu, et toimumiskoht on liiga kaugel, kuupäev ei sobi, või hoopiski see, et lihtsalt ei soovita või julgeta suures massis koos sportida,“ selgitab ta.