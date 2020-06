Viis soovitust, et jaanigrill oleks tervislik ja maitsev 

Sepa sõnul on marinaadi eesmärgiks lisada lihale maitset ning tänu marinaadis olevale happele muuta vintske ja rohkete sidekudedega liha pehmemaks. Kõige lollikindlam on osta poest juba eelnevalt marineeritud liha, aga ka ise on marinaadi lihtne valmistada. „Klassikalises äädikamarinaadis on toidu-, veini- või õunaäädikas. Maitseandjateks on sibul, küüslauk, sool ja pipar. Suvisema marinaadi juurde sobib hästi näiteks hapukas marjamahl või marjapüree, millele saab samuti lisada meelepäraseid maitseaineid ja ürte,“ soovitab Sepp.

Sepa sõnul annab kõige parema maitse lihale puupilbaste, paberi või toiduõliga süütatud grill. „Enne liha asetamist grillile veendu, et see oleks piisavalt kuum. Muidu muutub liha nätskeks. Oluline on ka, et grill liiga kuum ei oleks, sest see kõrvetab liha hoopis ära,“ ütleb Sepp. Parim nipp, kuidas saada aru, et grill on küpsetamiseks valmis on proovida hoida kätt 3-4 sekundit umbes 10 cm kaugusel sütest. Kui suudad oma kätt kauem sütel hoida, siis ei ole grill veel piisavalt kuum ja kui vähem, siis on grill suure tõenäosusega liiga kuum.