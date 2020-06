UJUMISE PÕHITÕED: vesi ja suplemine on tervisele kasulik, kui neid targalt nautida 

Suvel kipuvad inimesed ikka rohkem veekogude äärde, et supeldes end karastada ja talveks jõudu koguda. Tõstamaa tervisekeskuse perearst Madis Veskimägi sõnul on laialdane teadmine, et vesi ja ujumine on tervisele kasulikud, kud samas võib seda kasu olla teinekord raske mõõta.

Ära unusta ravimeid!

„Eriti just tüsedad naudivad vees Archimedese seadust- keha kaotab vees niipalju kaalust, kui kaalub keha väljasurutud vesi,“ lausub ta, et vees on võimalikud võimlemisharjutused ja liikumine on märksa kergem. „Mõõdukas päike ravib hästi psoriaasi sügis-talvist vormi, merevesi on hea krooniliste jalahaavandite ühe ravivõttena,“ loetleb ta.

Arsti pilgu läbi on aga tõsisemad faktid, et igal aastal upub 40-90 inimest. Ning haiglate erakorralise meditsiini osakondade töömahust täidavad suvekuudel 10-20% patsiendid, kellel on tekkinud rida terviseprobleeme just veekogu ääres puhates: neile on liiga teinud päike, neil on veepuuduse nähud, ärevus-paanikaseisund oma võimete ülehindamisest, nad on rannaliival või vees vigastatud või on ägenenud kroonilised haigused. „See oleks kõik enamasti välditav, kui jälgida lihtsaid tõdesid,“ rõhutab Veskimägi.

Esmalt veeohutus ehk nagu nendib perearst: alkohol on esikohal uppumiste ja teiste terviseprobleemide põhjustajana ehk juba väike alkoholikogus põhjustab ohutunde alanemise ja oma võimete valesti hindamise. „Veekogu lähedal tuleb vältida alkoholi tarbimist ning iga hinnaga tuleb sekkuda, kui joobes kaaslane kipub vette või rannaliival magama jääma,“ paneb Veskimägi südamele, et alkoholil ei ole rannas kohta.

Vee- ja sooladepuuduse ennetamiseks soovitab perearst rannas mõnuledes juua mineraalvett pool liitrit kuni liiter tunnis ning vältida magusaid ja kihisevaid jooke.

Et vältida vigastusi rannal või veekogu põhjas olevate esemetega, soovitab Veskimägi enne pikali viskamist puhkekoht ja plaanitavad käigurajad üle vaadata. „Nii on ebameeldivate üllatuste oht märksa väiksem,“ selgitab ta.