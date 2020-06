Talvel tuli jooksmisesse paus? Head näpunäited taasalustamiseks! 

Foto: PantherMedia/Scanpix

Suur osa spordiharrastajaid tegeleb jooksmisega vaid kevadest sügiseni – jooksusussid otsitakse kapist üles, kui lumi on sulanud ning esimese lörtsiga tõstetakse need kappi tagasi. Loomulikult – suvel on jooksmine palju mõnusam ja kergem, kui talvel lumes sumpamine, nendib portaal Marathon 100.