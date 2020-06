Hea uudis! Tartu Rulluisumaraton toimub tavapärasel kujul 

14. Tartu Rulluisumaratoni toimumisaeg on pühapäev, 23. august. Maratonipäev, mis koondab kolm põhidistantsi ning lasteüritused, on viimastel aastatel toonud kokku osalejaid vahemikus 1000 kuni 1500. „Täna näeme, et ürituse ajakava ning starte hajutades on võimalik järgida Vabariigi Valitsuse poolt juuli- ja augustikuu sündmustele kehtestatud nõudeid ning viia uisupidu turvaliselt läbi nii osalejate, korraldajate kui ka vabatahtlike tiimi jaoks,“ ütleb Tartu Rulluisumaratoni võistluste direktor Indrek Kelk.