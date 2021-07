Neli põhjust, miks ujumisest võiks saada su igapäevaharjumus 

Miks hakata regulaarselt ujumas käima, kirjutab Women's Health.

* See on üks mitmekülgsemaid treeninguid. Kui näiteks jõusaalis jäävad osad lihased tähelepanuta, siis ujumine treenib suuremat osa keha lihastest turvaliselt - seepärast passib see treening ka näiteks liigesehaigetele.

* See aitab sul ilusad kõhulihased saada. Et vees edasiliikumiseks peab keha tegema pingutusi, on see ka kõhulihastele suurepärane ja hea treening.

* See teeb südame tugevaks. Et ujumine parandab aeroobset võimekust ning parandab kopsude ja südame tööd, muudab see südamelihase tugevamaks. Lisaks paraneb ka verevarustus.