Seenioride jõutreening: mida silmas pidada? 

Meie liigutused on nii dünaamilised kui staatilised. Maal õues kaevust vett pumbates teeme dünaamilist tööd, rasket kotti kandes aga staatilist. Kindlasti ei tohiks me vanas eas kanda raskeid raskusi, sellega võime kahjustada nii tugi – liikumisaparaati kui hingepeetusest põhjustatuna näiteks südame – veresoonkonda.

Just ealistest organismi iseärasustest lähtudes ei soovitata jõuharjutusi teha suurte raskustega, vaid:

1. soovitav raskus seeniorile on 25 – 30% maksimaalsest jõust;

2. harjutusi on soovitav teha aeglases tempos;

3. teha kindlasti tehniliselt õigesti, muidu tekitame tervisehäireid;

4. soovitav on harjutada koos kaaslasega – tema saab teid aidata, õpetada ja motiveerida pingutama.