Viis äppi, mis toetavad suveks vormi saamisel 

Allpool on välja toodud viis toredat äppi, millest võib kasu olla.

Endomondo on klassikaline äpp, mis GPSi abil jälgib trajektoori, suudab näidata vahemaad, kiirust, kõrgusi ja palju muud. Äpi suurim võlu peitub aga võimaluses lüüa kaasa või teha endale ise treeningväljakutseid.

Charity Miles – tee oma treeningutega head! See on rakendus, mis iga läbitud miili eest paneb ettevõtteid heategevusele annetama. Kuigi äpp on eelkõige USA suunaga, siis leidub valikus ka ülemaailmseid organisatsioone. Miks mitte teha maailmas pisut head ning iga oma liigutud miiliga toetada abivajajaid?

MyFitnessPal – see on äpp, mis aitab jälgida eelkõige toitumist. Kõik tarbitud söögid saab lisada äppi ning rakendus näitab ära tarbitud kalorite hulga. Samuti leiab sellest äpist valiku erinevaid tervislikke retsepte. Sarnane on ka Lose It!äpp, kus saab toitumist kombineerida soovituslike harjutustega.

Johnson & Johnson Official 7 Minute Workout – äpp, mis pakub kiire elustiili vahele lühikesi ja tõhusaid 7-minutilisi treeningharjutusi. Sellel rakendusel on olemas nii klassikaline versioon kui ka värsketele emadele mõeldud äpp. Paljud rakenduses pakutavad harjutused on tehtavad kontorilaua ja -tooli abil ning ei vaja erilisi abivahendeid.