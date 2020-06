Uuesti spordirajale? Kas tead, milline on sinu stardipositsioon ja sobiv koormus? 

Selleks, et teada saada, milline on organismi tervislik seis ja millise koormusega alustada treenimist, soovitab Raudsepp tervisekontrolli. Selle käigus vestleb arst patsiendiga, vaatab ta põhjalikult läbi: mõõdab vererõhku, teeb EKG (südame rütmihäirete diagnoosimine), vereanalüüsid ja koormustesti ning annab tagasisidet. Tervisekontroll võib näidata, kas inimesel on ägedaid haiguseid, millega peaks koheselt tegelema; kas on probleeme ülekoormusega; kas on kroonilisi haiguseid, millega peaks arvestama ja ravi alustama. "Krooniliste haiguste puhul on tihti probleemiks, et kuna need algavad hiilivalt, ei pruugi inimene seda märgata. Tuntakse võib-olla üleüldist aktiivsuse langust või väsimust, millele tähelepanu ei pöörata," nendib tohter ja lisab, et juba väga lihtsa tervise kontrolli käigus võib selguda, kas inimesel on näiteks kõrgvererõhutõbi.

Kui tervisekontrolli käigus peaks ilmnema, et inimese tervis pole kiita, võib arst pakkuda probleemide parandamiseks vajalikke muutusi elustiilis, teatud krooniliste haiguste korral määrata vastav ravim või välja ravimata vigastuse korral soovitada ravikehakultuuri.

Mida näitavad vereanalüüsid?

Aktiivsele tervisesportlasele, kes aina paremaid tulemusi jahib, on regulaarselt tehtavad vereanalüüsid väga olulised. Kindlasti peaks see olema tähtsal kohal ka seni kehaliselt väheaktiivsetel, alles sportimisega alustajatel. Mitmeid tipp- ja harrastussportlasi nõustav SYNLABi laboriarsti dr Anneli Raave-Sepa sõnul annavad tervisesportlastele suunatud analüüsid vajaliku pildi sportlase organismi hetkeseisust ja on aluseks sportimise või toitumise korrigeerimiseks, et hilisemaid kahjustusi ennetada. Näiteks on jooksjatel tihti mureks rauapuudus, mis mõjutab ka hemoglobiini taset. Madal hemoglobiin omakorda tähendab seda, et väsimus tekib kiiremini ja energiat on joostes vähem. Kui hemogramm või rauavaru näitav ferritiin peaks sellele probleemile viitama, tuleb vähese puuduse korral lisada menüüsse rauarikkaid toite. Olulise puuduse korral tarvitada täiendavalt rauapreparaati.

Kui lihasmarkerid kreatiini kinaas ja ASAT on normist kõrgemad, on sageli põhjus lihaste ülekoormuses – see on laboriarsti sõnul tihti jõusaaliharrastajate probleem. Samuti on sportijaile eriti oluline D-vitamiin, mõjutades koordinatsiooni, lihasjõudlust ja sooritusvõimet. Liiga kõrge taseme puhul on vaevused samad nagu D-vitamiini puudusegi korral ­– sagedamini esineb lihaspõletikke, sporditulemused ei parane ja võib esineda probleeme taastumisega.

Veres on veel mitmeid jälgimist vajavaid näitajaid. Näiteks veresuhkur, mis on organismi peamine energiaallikas. Kõrge veresuhkru tase võib viidata suhkruhaigusele, aga madal sellele, et toiduga saadud süsivesikute kogus pole kehaliseks koormuseks piisav. CRP aitab avastada lihaspõletikke. Soovitav on kontrollida lihastööks ja -lõõgastuseks vajaliku kaltsiumi ja magneesiumi taset.

Laboriarst dr Anneli Raave-Sepp julgustab tervisesportlastele suunatud analüüside tulemuste tõlgendamiseks paluda alati arsti konsultatsiooni. Tulemused on hea edastada ka oma treenerile või toitumisspetsialistile, kes saavad sellest sisendit edasise treening- ja toitumiskava koostamiseks.