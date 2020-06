Mida teha, kui ärkad hommikul kange kaelaga? 

Kaelaprobleemid pole midagi, mida jätta tähelepanuta. Õnneks saab kangest kaelast enamjaolt vabaneda lihtsate nippidega.

Füsioterapeut Uku Leht ütleb, et enamikul juhtudel ei ole kaelavalu seotud peidetud haigusseisundi, vaid pigem igapäevaste harjumustega: kas on pidevate sundasendite tõttu tekkinud ülekoormus või on koormus kaelale hoopis kestvalt liiga väike olnud.

«Valu võib tekkida näiteks pea pööramisel ühele või mõlemale poole, olla lihtsalt kange, katsudes väga tundlik. Kaelavalu võib esile kutsuda ka nii-öelda pingepeavalusid, harvem pearinglust või tinnitust kõrvus,» kirjeldab Uku.