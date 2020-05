LIIKUSID VIIMASEL AJAL VÄHEM KUI TAVALISELT? Aeg kontrollida oma tervist ja turgutada immuunsust! 

Foto: Unsplash

Eriolukorra tõttu on paljud olnud viimastel kuudel pigem tubase eluviisiga. Trennis pole käinud, liikumine on olnud piiratud ning söödud pigem rohkem, kui vaja ja mitte just kõige tervislikumalt. See kõik on jätnud tervisele jälje. Praegu on õige aeg hinnata oma tervislikku seisundit ja tugevdada organismi vastupanuvõimet.