Tantsimine: parim treening ärevuse vastu 

Tervislikud eluviisid, ehk nii tervislik toitumine, piisav uni kui ka regulaarne füüsiline aktiivsus on olulised nii vaimu kui keha hoidmisel. Mõni liigutamise viis võib olla mõne kindla sümptomi leevendamisel tõhusam kui teine - nii väidab portaal The Thirty väljaandesThe Journal of Neuroscience avaldatud uuringule tuginedes, et tantsimine on kõige tõhusam treening ärevuse leevendamiseks.