Ratastooliga loodusesse: soovitused maastikul liikumiseks 

Foto: Pexels

Tänu kaasaegsetele abivahenditele saavad ka liikumisraskusega inimesed minna looduskauneid kohti avastama. Kui aga ratastooliga pargis või tänaval liikudes üldjuhul raskusi ei teki, siis maastikule sõitma minek eeldab mõningaid ettevalmistusi. Soovitusi selleks jagavad spetsialistid abivahendikeskusest Invaru.Invaru tegevusterapeudi Kadri Lembergi sõnul on ratastooli puhul sarnaselt teistele liikumisabivahenditele esmatähtsateks omadusteks turvalisus ja funktsionaalsus – vahend peab võimaldama suuremat turvatunnet ja iseseisvust ega tohi liikumist takistada. Aktiivseid ratastooli kasutajaid on Lembergi kinnitusel tänapäeval palju ning ratastoolist on liikumisraskuste korral palju abi aktiivse eluviisi säilitamisel. Nii näiteks on Invarut külastavate abivajajate hulgas palju neid, kes ratastooli võimalusi kasutades käivad kalal, tegelevad erinevate spordialadega, armastavad lihtsalt viibida looduses või on aktiivsed väliürituste külastajad. Invaru spetsialistide kinnituse