Ohhoo! Jõutreening vähendab riski haigestuda soolevähki 

Värske uuring, mis avaldati ajakirjas Medicine & Science in Sport & Exercise, osutab, et jõutõstmine võib olla eriti kasulik soolevähi ennetamisel, kirjutab Men's Health. Ameerika Ühendriikides on soolevähk erinevate kasvajate seas teiseks surmapõhjuseks meeste ja naiste seas.

Uuest uuringust selgus, et jõutreening vähendabki soolevähi riski – neil, kes sellega tegelesid, oli risk haigestuda 25% madalam. Oli ka märgata, et jõuharjutustel oli kaitseefekt neeruvähi vastu. Põhjus võib peituda selles, et jõudu arendav treening aitab kaasa glükoosi homöostaasile – s.t tasakaalustab insuliini ja glükagooni, et säilitada veresuhkru taset. See on oluline, sest kõrge veresuhkur on seotud soolevähi riskiga.