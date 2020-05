Ohhoo! Tallinnas avati hiiglaslik vabaõhu jõu- ja treeningkeskus 

“Välispordiklubil on katus peal, kuid seinad avatud. Jõusaal on varustatud 40 Technogym jõusaali profiseadmega ning ohutuks treenimiseks on piisavalt ruumi ja õhku. Üheaegselt treenijate arv on piiratud ning iga inimese kohta on vähemalt 15 ruutmeetrit pinda. Igal jõusaali treeningseadmel on teisega 3,7 meetrit vahet,” rääkis Teesalu.