Toitumisterapeut: Ekstreemsete dieetide asemel aitab tervist hoida tervislik ja tasakaalustatud toitumine 

Foto: Pixabay

Eesti elanikud tarbivad oluliselt vähem köögivilju, rohelisi lehtvilju, täisteravilju, pähkleid ja seemneid. Oluliselt rohkem aga töödeldud lihatooteid, magusaid jooke, magusaid ja soolaseid näkse. Fakt on see, et tehtud on väga palju uringuid töödeldud lihatoodete kahjulikust mõjust tervisele.

Naturaalse liha puhul sõltub liha tervislikkus sellest, kuidas loom on kasvatatud – millist toitu ta on söönud ja palju ta on saanud antibiootikume või muid lisandeid. Oluline on ka naturaalse liha valmistamise meetodid. Kui liha on kõrbenud, grillitud lahtisel tulel selliselt, et süte peale sattunud rasv on lihale tagasi pritsinud või on liha kaua kuumutatud, siis tekivad tõepoolest lihas kantserogeensed ühendid. Kui süüa liha kõrvale rohkelt maitseürte ja rohelist lehtsalatit, aitab see keha kaitsta nende ühendite eest.