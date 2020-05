ET KEVADMATK ÕNNESTUKS: viis asja, mida meeles pidada 

Eestimaa loodus on praegusel aastaajal heas mõttes vali: mesilased korjavad häälekalt värvilistelt õitelt mesimagusat nektarit, ojad, kraavid ja jõed on värsket vett täis ning metsad värvuvad kevadpungade paisudes roheliseks. Õnnelikumad võivad peale sattuda nii mõnelegi loomale ja linnule, kes kõik kevade saabumist pulmatantsu, pesapunumise või järglaste õpetamisega tähistavad. Need kõik on piisavaks põhjuseks, et matkavarustuselt tolm pühkida või hoopis matkavarustust uuendada ning üks või mitu loodusretke planeerida.

Fjällräveni kogenud matkaeksperdid jagavad enda soovitusi õnnestunud loodusmatka planeerimiseks, mis tagavad seiklusliku ning turvalise matka nii lühikesi kõndimisretki harrastavale matkajale kui ka kogenud looduse avastajale.

Vali rada vastavalt matka eesmärgile

Matka planeerimine algab eesmärgist ja matkaja kogemusest. Tuleb mõelda, kas soovid külastada seni veel avastamata kohti, panna ennast proovile ja testida oma vastupidavust või minna lihtsalt looduskaunile jalutuskäigule?

Perega loodusesse minejad ja päris algajad matkajad võiksid alustada laudteega matka- ja rabaradadest. Samuti pakuvad põnevat avastamist erinevad õpperajad, mis on tihti lühemad, kuid tutvustavad piirkonna loodust ja ajalugu. Kui aga plaanid matkata puhkamise ja lõõgastumise eesmärgil, on selleks ideaalsed juba läbiproovitud matkarajad. Et vältida populaarsete radade ülerahvastatust, on RMK kodulehel välja toodud ka mitmed alternatiivsed rajad ning lõkkeplatsid, kus on väiksem tõenäosus teisi inimesi kohata.

Kui sinu matka eesmärgiks on külastada seni veel avastamata kohti, siis peaks matka planeerimist alustama kaardist, kuhu sind huvitavad vaatamisväärsused üles märkida. Võibolla selgub, et kõikide huvitavate kohtade külastamiseks pead planeerima hoopis mitu matka.

Põhjalik ettevalmistus aitab vältida ootamatusi