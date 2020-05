Videotrennid, live trennid ja välitrennid: treenimise uued võimalused 

Nüüd on piiranguid lõdvendatud ning need, kes on igatsenud treeneriga trenni tegemist, saavad Tallinnas minna Reval-Sporti välitreeningule. Kes tahab aga trenne jätkata kodustes tingimustes, võib endiselt jätkata videotreeningutega või uudistreeninguna Reval-Sport live Shapinguga läbi Zoom keskkonna, mis võimaldab väikses grupis koos treeneriga vahetult suheldes treenida.

Uutmoodi Shapingu treeninguvõimalus live’is

Videotreeningud on olnud väga populaarsed, ent paljud treenijad on öelnud, et üksinda kaasa tehes ei ole ikkagi tunne see, mis grupis tehes ja otse treeneri juhendamisel. Sellest ka järgmine samm – luua live treening.

“Videotreeningute filmimisega ja nende jagamisega me praegu ka jätkame. Edasi hakkasime pakkuma võimalust teha Shapingut veebi kaudu live treeningu näol. Seda siis Zoom keskkonna vahendusel,” tutvustab Reval-Sport treener Ülle Ptšelovodova uut teenust.

Live võimaldab treeneril läheneda treenijale individuaalsemalt

Reval-Sport spordiklubi eesmärgiks on alati olnud, et inimesed teeksid trenni teadlikult. Seetõttu teevad nad ka live Shapingut veebi vahendusel väikegruppidele, mitte massidele – veebitreeningust saab osa võtta 11 inimest ja Shaping treeningu pikkuseks on 55 minutit. See annab treenerile võimaluse jälgi inimesi ning läheneda individuaalsemalt. Shapingu eesmärk on anda koormust kõikidele lihasgruppidele.

“Shaping sobib igas vanuses naistele, olenemata eelnevast treenitusest. Kõigile loome vastavalt võimetele sobiva treeningkoormuse,” räägib treener. Shapingu eesmärk on läbi treeningu ning tervisliku toitumiskava langetada

kehakaalu ning saavutada oma ideaalfiguur.