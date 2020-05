Uuring: 97% nutiseadmetega treenivatest inimestest kasutab nutikella või aktiivsusmonitori 

“Huvitava tendentsina ilmnes, et kõige rohkem armastavad nutiseadmeid, nagu kell, aktiivsusmonitor, juhtmevabad kõrvaklapid ja nutikaal, kasutada inimesed, kes treenivad keskmiselt 2-3 korda nädalas. Veelgi tihedamini treenivate inimeste harjumus nutikaid abivahendeid kasutada oli pisut väiksem,” ütles Mishina. Näiteks 2-3 korda treenivatest inimestest kasutab nutikella 31% ja 4-5 korda treenivatest 11,6%. Kõrvaklappide puhul on samade vastajate tulemus vastavalt 45 ja 12%.

Ettevõte on varasemast enam pannud rõhku elustiili toetavatele seadmete arendamisele. Ka GT 2e nutikella puhul on eemaldatud kõik takistavad faktorid, mida tehnoloogia veel tänapäeval seada võib. “Näiteks kella aku peab tavapärasel kasutamisel vastu kuni kaks nädalat, seega ei teki probleemi, et seade lõpetab töötamise enne, kui seda korralikult kasutada jõuab. Samuti on kellal 100 treeningrežiimi, mille hulgas on nii traditsioonilisi kui uuenduslikemaid spordialasid,” ütles Mishina.