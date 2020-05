Kolm põhjust, miks sa ei tohi unustada end pärast treeningut venitada 

* See aitab verevoolul taastuda. Treeningute käigus kiireneb verevool lihastesse. Kui keha jääb äkki puhkeasendisse, põhjustab see vererõhu langust ning sa tunned end uimasena, halvemal juhul isegi minestad. Kui võtad pärast trenni viis minutit venitusteks, jõuab verevool taastuda ning sa tunned end kokkuvõtteks paremini.

* See aitab südant hoida. Trenn paneb pulsi kiiremini lööma. Kui lõpetad treeningu paugult, põhjustab see südamele topeltkoormuse - ta peab liiga äkki rahunema. Seega püüa end pärast aktiivset trenni veidi rahulikumalt liigutada ja venitada, siis saad pulsi aeglaselt kontrolli alla ja ei tee oma südamele liiga.

* See aitab lihaseid hoida. Lihasrebendite põhjuseks on sageli see, kui trennis rassitakse suure hooga, kuid selle käigus pingesse sattunud lihaseid ei venitata. Venitamine aitab lihaste tervist hoida.