Hea mõte! Spordiklubi Reval-Sport kolis treeningtunnid õue 

Siseruumides treeningute läbiviimine on endiselt keelatud. Seetõttu on meie treeningplaan varasemaga võrreldes hõredam. Positiivne on see, et vastavalt valitsuse korraldustele saame alates 4. maist alustada välitreeningutega. Treeningud hakkavad toimuma klubi sisehoovi parkimisplatsil, et võimaldada vahenditega treenimist iga ilmaga. Kuna aga piirangute osaline kergendamine ei muuda kehtivat eriolukorda, siis sellega seonduvalt on klubile rakendatud ranged reeglid. Välitreeningutesse palume kohale tulla mitte varem kui 10 minutit enne treeningu algust. Treeningute ajal ja klubi territooriumil viibides tuleb järgida 2+2 reeglit ning suhtuda tõsiselt käte ning treeningvahendite desinfitseerimisse. Vastava vahemaaga märgistused treeningalal on tagatud klubi poolt, samuti desinfitseerimisvahendid. Treeningmati või suurema käterätiku (või mõlemad) palume osalejal endal kaasa võtta.