Dieedid või trennid? Terviseteadlikud naised järgivad neid kuut nippi! 

Nad ei karda rasva. Praeguseks on tõestatud, et tähtis pole kogus, vaid kvaliteet. Rasvade toidust eemaldamine ei too kiiremat kaalulangust. Oluline on saada enamus oma rasvu toidust, kus palju mono - ja polüküllastumata rasvhappeid. Abiks siin avokaadod, pähklid, seemned, rasvane kala.