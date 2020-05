Kuidas trennis rassides krampe vältida? 

1. Joo päeva jooksul piisavalt vett. Ideaalis peaksid jooma vähemalt kaheksa klaasi vett päevas. Väga oluline on ka trenni ajal lonkshaaval juua, et sportides ei tekiks vedelikupuudust. Kui vett on kehas vähe, häirub lihasesisene ainevahetus, lihas pole enam võimeline lõdvestuma ja tekibki kramp.