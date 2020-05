Piimarasv aitab saledat joont hoida 

Üle paarikümne aasta Valio Laeva meiereis töötanud piimaekspert Elle Musta sõnul on aasta-aastalt näha, kuidas ka Eesti tarbija muutub rasvade osas teadlikumaks: “Tänaseks on täispiimast saanud üks meie populaarsemaid tooteid, mille kasulikkuse tõttu oleme otsustanud seda kasutada nii juustu kui ka jogurti sees,” sõnas ta ning loetles tervelt kolm põhjust, miks piimarasv nii väikeste kui ka suurte toidulauale kuuluma peaks.

Oluline energiaallikas

Piimarasv moodustab suure osa piimatoodete toiduenergiast ning on organismi jaoks üks kergemini omastatavaid ja tähtsamaid energiaallikaid.

”Iseäranis vajalik on piimarasv lastele ja noortele, sest kasvav organism tahab rohkem energiat. Kuna oleme täheldanud, et paljud täiskasvanud piima lihtsalt puhtal kujul tarbida ei armasta, tulime välja ka täispiimajogurtitega, et piimatoodetes leiduvad kasulikud ained jõuaks kõigini,” sõnab Must.

Hoiab saledat joont

Täna on näha, et inimesed eelistavad üha enam tummisemaid piimatooteid, milles sisaldub kasulike omadustega kvaliteetne piimarasv. Ajalukku on jäänud arusaam, et kui soovid hoida saledat joont, tuleb rasvaseid toiduaineid iga hinna eest vältida.

”Erinevad uuringud on leidnud, et kõrge rasvasisaldusega piimatooted nagu täispiimast jogurt pigem soodustavad saleda joone hoidmist. Seda on seostatud rasva suure energiasisaldusega, mis aeglustab suhkrute imendumist vereringesse, mis võib omakorda hoopis ennetada ülesöömist,” arvas Must.