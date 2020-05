Kolm levinumat allergiat ja nõksud, kuidas neid leevendada 

Üha levinumad on erinevad allergiad, millest kõige sagedasemad on just hingamisteede allergiad. Viimaseid põhjustavad kolm peamist allergeeni: tolmulestad, õietolm ning hallitus. Kuigi paljud inimesed püüavad paratamatusega leppida, on siiski võimalik ise nende allergeenide põhjustatud ebamugavustunnet ja sümptomeid leevendada.

LG tehnikaeksperdid toovad koostöös allergoloogiga välja kolm kõige levinumat allergiat maailmas ning väärt näpunäiteid, kuidas nende kahjulikku mõju leevendada.

Tolmulestad

Tolmulestade vastu on allergilised umbes 10% kõikidest allergiahaigetest. Mikroskoopiliste mõõtmetega tolmulestad väldivad valgust, mistõttu peidavad nad end madratsite, voodilinade, pehme mööbli ja vaipade sisse, samuti auto- ja turvaistmetesse ning pehmete mänguasjade kiududesse. Need on ühtlasi ka kohad, kus enamik inimesi veedab suure osa oma päevast, mis loob eelduse ebameeldivate sümptomite avaldumiseks.

Kõige tõhusam viis tolmulestadega võitlemiseks on iga päev vähemalt korra nii toad kui ka mööbel märja lapiga üle käia, eelistatud on mikrokiust tolmulapp. Et minimeerida kohti, kus tolmulestad elada võiksid, tuleks vältida pehmeid põrandaid ja vaipu ning asendada need hõlpsasti puhastatava põrandapinnaga. Pehmeid mänguasju, raamatuid ning ajalehti on soovituslik hoida suletud kappides ning sahtlites.

Et vältida tolmulestade kogunemist voodisse, kus veedetakse suur osa oma ööpäevast, tuleks voodipesu pesta kõrgel temperatuuril (üle 60°C). Siinkohal tasub tuttavaks saada ka oma pesumasinaga: mitmetel pesumasinatel on olemas spetsiaalsed aurufunktsioonid ja Allergy Care pesuprogramm, mis elimineerib 99,9% tolmulestadest ja muudest allergeenidest.