Heategevuslik Teatejooks kutsub liikumisvõime kaotanud lapsi toetama 

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, kus käib igal aastal ravil 3000 liikumisvõime osaliselt või täielikult kaotanud last ja täiskasvanut paneb 2020. aastal rõhku oma töötajate kõnnianalüüsi kompetentsi tõstmisele, mis on vajalik, et patsientidele tehtavad analüüsid oleksid sisukad ja hästi tehtud.