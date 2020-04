KASUTA JUHUST: osale 1. mail toimuval virtuaalsel treeningmaratonil 

Evelin on pikaajalise kogemustega treener, kes on tegelenud ilu-ja rühmvõimlejana. Lisaks võimlejate treenimisele on Evelin ka rühmatreener MyFitnessis. Treeningmaratonil teeb Evelin soojendusharjutusi, et saada keha liikuma ning lisab soojendusse mõned harjutused kontseptsioonitunnist YogaFunc, mis on peamiselt suunatud liikuvuse arendamisele. Selle käigus saab eesootavaks treeningimaratoniks soojaks.