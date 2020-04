JOOGATUNNID MEESTELE: arenevad lihased ja tahtejõud 

Tallinna joogastuudio Urban Yogini õpetaja Ats Ravprem Singh õpetab meestejoogat. See on joogatund meestele, mis sisaldab ainult meestele mõeldud harjutusi. Meditatsioonides on aga lähtutud just mehele vajalikust: potentsist, potentsiaalist ja stabiilsusest. Kui mehed on omavahel, on ka energia tunnis täiesti teistsugune kui tavaliselt.