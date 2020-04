Uuring: sotsiaalne distantseerumine pole inimeste sportimisharjumusi muutnud 

"Kui saime uuringu põhjal öelda, et karantiini ajal on 38% küsitlenutest hakanud rohkem sportima ja 37% inimeste treenimisharjumused on jäänud samaks, siis nüüd selgub, et enamik neist ehk 32% teeb trenni 2-3 korda nädalas. 21% vastanutest treenivad nädalas korra ning 9% koguni 4-5 korda," sõnas Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

"Teiste Balti riikidega võrreldes on vähemalt ühe korra nädalas treenivaid inimesi Eestis mõne protsendipunkti võrra vähem, kui Leedus, kuid pisut rohkem kui Lätis – 62%. Üldiselt treeningharjumused Baltikumi riikide lõikes märgatavalt ei erine ja sportida meeldib silmnähtavalt meile kõigile," kommenteeris Mishina uuringutulemusi.

Arstid soovitavad mõõdukalt treenida või liikuda vähemalt korra nädalas, sest see suurendab produktiivsust, toetab vaimset tervist ja tõstab heaolutunnet. Kõiki neid asju, millele nädalate pikkune kodukontoris töötamine ja karantiinis olemine tugeva hoobi annab, saab märgatavalt parandada kord nädalas tund aega füüsilise aktiivsusega tegevust harrastades. Ei saa tähelepanu pööramata jätta, et lisaks vaimsele poolele parandab igasugune liikumine vormi – miks mitte panna algus tervislikule elustiilile just karantiinis.

„Kuna Eesti inimesed armastavad aktiivselt liikuda ja regulaarselt sporti teha, siis on selge, et tulemustel soovitakse korralikult silma peal hoida ning koguda statistikat enda tervisenäitajate kohta,“ ütles Mishina. Tehnoloogiatootjad saavad rõõmuga öelda, et eestlaste nutiseadmete ja uute tehnoloogiliste lahenduste katsetamise lembus paistab silma ka trennimaastikul. 65% tehnoloogia abi kasutavatest inimestest kasutas sportimisel nutikella.

Tehnika on suureks abiks meie igapäevaelus ja nutikaks assistendiks ka sportimisel. Turul on väga erinevate funktsioonidega nutikellasid ja aktiivsusmonitore. Näiteks Huawei tuli äsja välja uue GT 2e nutikellaga, mille eesmärgiks on treenimist veelgi paremaks muuta.

„Vaatamata nutikatele omadustele on tehnika juures oluliseks aspektiks vastupidav aku, mis ei vea alt üheski olukorras. GT 2e kella aku peab tavapärasel kasutamisel vastu kuni kaks nädalat. Sellel on 100 erinevat treeningfunktsiooni, seega kell toetab ka neid, kes tegelevad traditsiooniliste spordialade kõrval näiteks kaljuronimise, rulatamise või balletiga,“ ütles Huawei koolitusjuht.